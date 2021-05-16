سعر الدولار اليوم 16-5-2021

استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-5-2021، منذ الاسبوع الماضي



وثبت سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري ليسجل 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.



بلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف المتحد ،مصر ايران للتنمية،مصر”.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لللبيع في بنوك “ قطر الوطني الاهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربيـ،الاهلي المتحد، سايب،ِ عودة، الاسكندرية، الكويت الوطني، ABC، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري،ابوظبي الاول، HSBC”



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15,63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " وفا، بلوم ، المشرق، الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،مصرف ابوظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،العربي.

اعلي سعر لـ الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.



