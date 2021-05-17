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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى مواليد 2006 يحسم لقب بطولة الجمهورية

صدى البلد

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ تّوج رسمياً بلقب بطولة الجمهورية، بعدما حسمت القرعة التي أجريت صباح اليوم بمقر اتحاد الكرة اللقب لصالحه على حساب الإنتاج الحربي. 


كان الأهلى مواليد ٢٠٠٦ قد أنهى البطولة، وهو يتربع على صدارة الترتيب متساويًا مع الإنتاج الحربي برصيد١٩ نقطة لكل منهما، وسجل كل فريق ١٧ هدفاً مقابل ١٢ هدفاً في مرماه، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التي استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتي حسمت اللقب للأهلي. 


وأصبح الأهلى مواليد ٢٠٠٦ ،ثاني فريق من قطاع الناشئين بالأهلي يحسم لقب بطولة الجمهورية، بعد فريق مواليد ٢٠٠١. 

وجمع فريق الأهلى مواليد ٢٠٠٦، نقاطه من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في ٣ مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز على الزمالك ١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي٢ - صفر، وخسر من إنبي صفر  - ٢، وفاز على المصري ٣ - صفر، وعلى المقاولون العرب ٣ - صفر، وخسر من الزمالك١- ٥، ومن الإنتاج الحربي صفر - ٢، وفاز على إنبي ٣ - صفر، وعلى المصري٣ - ٢. 


ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كل من سيد غريب مديراً فنياً، وأسامة زكي مدرباً عاماً، وأحمد صديق مدرباً مساعداً، ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيبا، وعمار فتحي إداريا، وأحمد ممدوح مدلكا، وطه محمد معدا بدنيا.

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