معتز البطاوي: صالح جمعة أول لاعب يحضر مران سيراميكا كليوباترا

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا عن رأيه في صالح جمعة منذ التعاقد معه في بداية الموسم والمشاركات التي خاضها مع الفريق.

وقال البطاوي خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "منذ قدوم صالح جمعة لسيراميكا كليوباترا، هو أول لاعب يتواجد في المران وأخر من يرحل، لا يوجد مشاكل، يركز في التدريبات وهناك التزام كبير، ويصنع أهدافا، هو لاعب صاحب قيمة كبيرة، ونتمنى عودته لكامل لياقته البدنية، هو غير محظوظ بسبب كثرة الإصابات".

وأشار البطاوي إلى أن طموح الفريق المنافسة على المربع الذهبي، يجب أن يكون وفقاً لإمكانيات النادي.

واختتم: ضياء السيد صاحب تاريخ كبير في تدريب المنتخب والأندية، ولديه القدرة على عمل نجاحات ونتمنى أن يحقق طموحنا جميعاً، والجميع يدعمه بشكل كامل.