قبل طرحه في السينمات المصرية يوم 26 مايو.. 5 صور من 3 The Conjuring

قررت الشركة المنتجة لفيلم 3 The Conjuring طرحة فى دور العرض المصرية يوم 26 مايو المقبل ، على ان يتم طرحة بعد ذلك في دور العرض الأمريكية ، وتحديداً يوم 4 يوليو المقبل، ، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعتين من الإثارة والرعب.

اقترب موعد عودتكم إلى السينما للاستمتاع بالمؤثرات البصرية والصوتية التي تبث الإثارة في أنفسكم، لمشاهدة الجزء الثالث من قصص الظواهر الخارقة للطبيعة.

يعود أبطال سلسلة أفلام الرعب والإثارة الشهيرة إلى السينمات بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الماضي عام 2016، بفيلم جديد وهو The Conjuring: The Devil Made Me Do It، الذي تنتجه شركة وارنر بروس وحقق الفيديو الدعائي له حوالي 16 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ويحاول المحققان إد ولورين وارن اكتشاف حقيقة إدعاء شخص قام بجريمة قتل بأن السبب هو استحواذ قوى شيطانية عليه، وهم من قاموا بهذه الجريمة.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It بطولة باتريك ويلسون، وفيرا فارميجا، وسارة كاثرين هوك، شانون كوك، وإخراج الأمريكي مايكل تشافيس.