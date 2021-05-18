عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم نيويورك: سنلغي أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا

أندرو كومو حاكم نيويورك
أندرو كومو حاكم نيويورك

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستنهي أوامر ارتداء الكمامات، للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالكامل، وسنتبني التوصيات الجديدة لـ"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي) بدءا من غد، الأربعاء. 


وطالب كومو، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الفضائية، "الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأشخاص غير الملقحين، بارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي".

وقال "إذا تم تطعيمك، فأنت بأمان، لا يجب ارتداء كمامة الوجه ولا ممارسة التباعد الاجتماعي، لكننا سنتبع أيضا إرشادات "سي دي سي" التي بموجبها ستظل مضطرا إلى ارتداء قناع في وسائل النقل العام في مترو الأنفاق، والحافلات، ودور رعاية المسنين، وملاجىء المشردين، والمرافق الإصلاحية، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية".


وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولاية عليها أن تعود إلى سابق عهدها "ولكن بذكاء"، مضيفا "علينا أن نعيد فتح أبوابنا بعيون حذرة، في الوقت الذي نعود فيه إلى الحياة الطبيعية". 


وتأتي قرارات “كومو”؛ بعد أن دعت 6 مقاطعات في الولاية إلى اعتماد أحدث التوصيات الصادرة عن "سي دي سي"، رغم أنها أثارت جدلا واسعا، ورأى البعض أنها قد تكون "متسرعة".

حاكم نيويورك أندرو كومو ارتداء الكمامات لقاح كورونا

موضوعات متعلقة

احذر منها.. أعراض جديدة لفيروس كورونا في الفم

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-5-2021

مصطفى بكري: قصف صواريخ لبنانية على إسرائيل أربك حسابات الاحتلال

حالة الطقس في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء.. تفاصيل

هل يجوز تكرار العمرة عن الميت وما هي شروطها؟ اعرف الحكم

رئيس قوى عاملة البرلمان: وزير المالية أقر بأن ندب العاملين بالصناديق الخاصة غير قانونى

بعد إعلان رحيله.. 3 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد مع هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسي يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

عقوبات صارمة لمرتديه .. زعيم كوريا الشمالية يحظر البنطلونات الجينز

ابنة عمرو دياب تطرد من المدرسة لـ معاناتها باضطراب نفسي.. القصة الكاملة

السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

وفاة عميد دار علوم الأسبق ليلحق بنجله بعد أسبوعين.. صور

إجراء جديد من كاف بشأن شكوى الأهلي ضد حكم مباراة صن داونز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ