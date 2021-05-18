مجلس النواب يؤيد إعلان الرئيس المساهمة بـ 500 مليون دولار لإعمار غزة .. ويدين الانتهاكات المستمرة

أعلن مجلس النواب عن تأييده لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، بمساهمة مصر بمبلغ خمسمائة مليون دولار لإعادة إعمارغزة والتي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.

كما أثني على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الأعمار وهو مایعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية

وتقدم مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لرئیس الجمهورية على إستمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدءا بفتح معبر رفح لإستقبال المصابين والضحايا وإنتهاء بمبادرة إعمار غزة .

وأدان مجلس النواب بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وكافة أراضی فلسطين المحتلة التي هي بمثابة إنتهاكا واضحا للشرانع السماوية والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان .