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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هذه المدينة الأكثر سخونة اليوم.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القطر المصري على مدار اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو، 7 من شوال 1442 هـ.

وبحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس اليوم حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوبي البلاد.

 

وأضاف خبراء الأرصاد أن طقس اليوم سيكون لطيفاً ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة. من اليوم.

وأشار بيان الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع لها أن  تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن البحر الأحمر، ستكون حالته مضطربة ويشهد ارتفاع الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وأظهر بيان هيئة الأرصاد درجات الحرارة في ربوع البلاد خلال اليوم، وجاءت كما يلي:

 

القاهرة: العظمى 35 والصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 19

وادي النطرون: العظمى 34 والصغرى 18

طنطا: العظمى 33 والصغرى 19

شبين الكوم: العظمى 34 والصغرى 19

دمنهور: العظمى 31 والصغرى 18

بلطيم: العظمى 29 والصغرى 18

مطروح: العظمى 25 والصغرى 17

السلوم: العظمى 31 والصغرى 18

سيوة: العظمى 35 والصغرى 18

بورسعيد: العظمى 26 والصغرى 21

دمياط: العظمى 26 والصغرى 20

الزقازيق: العظمى 34 والصغرى 19

المنصورة: العظمى 33 والصغرى 19

الإسماعيلية: العظمى 35 والصغرى 18

السويس: العظمى 35 والصغرى 19

العريش: العظمى 28 والصغرى 19

رفح: العظمى 28 والصغرى 18

رأس سدر: العظمى 35 والصغرى 22

نخل: العظمى 33 والصغرى 16

نويبع: العظمى 35 والصغرى 25

طابا: العظمى 33 والصغرى 21

كاترين: العظمى 33 والصغرى 18

الطور: العظمى 33 والصغرى 22

شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 27

الغردقة: العظمى 37 والصغرى 25

مرسى علم: العظمى 36 والصغرى 25

الفيوم: العظمى 36 والصغرى 19

بنى سويف: العظمى 36 والصغرى 19

المنيا: العظمى 36 والصغرى 20

أسيوط: العظمى 37 والصغرى 20

سوهاج: العظمى 37 والصغرى 21

قنا: العظمى 39 والصغرى 23

الأقصر: العظمى 40 والصغرى 23

أسوان: العظمى 40 والصغرى 24

إدفو: العظمى 41 والصغرى 24

أبوسمبل: العظمى 39 والصغرى 23

الوادي الجديد: العظمى 39 والصغرى 23

شلاتين: العظمى 36 والصغرى 26

أبو رماد: العظمى 37 والصغرى 25

حلايب: العظمى 32 والصغرى 27

رأس حدربة: العظمى 31 والصغرى 26

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية القاهرة حالة الطقس شرم الشيخ أسوان الأقصر

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