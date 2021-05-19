من غير أدوية.. خطوة واحدة وغير متوقعة تعالج الاكتئاب والقلق

هل يمكن أن يكون الحمام الساخن والمريح الطريقة الجديدة لعلاج الاكتئاب؟ ذلك هو العلاج والنظرية الجديدة التي يتم وصفها للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب والقلق، حيث يوصون بأن يقوموا بالغطس في الماء الساخن عند درجات حرارة من 39 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

ظهرت الحرارة كعلاج محتمل بعد أن تبين أنه عندما يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من حمى ، او من نزلة برد أو مرض آخر ، فإن مزاجهم يتحسن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

يظهر على واحد من كل خمسة بريطانيين بالغين أعراض القلق أو الاكتئاب، نتيجة لذلك قد يعانون من مشاعر التعاسة واليأس بالإضافة إلى ظهور أعراض جسدية بما في ذلك التعب المفرط والأرق.

وتم الإبلاغ لأول مرة في عام 1995، في مجلة الطب النفسي البيولوجي، أن الحمى الشديدة قد تخفف من الاكتئاب، ومنذ ذلك الحين، أيد عدد من الدراسات الصغيرة فكرة أن الحرارة قد تساعد على تخفيف الاكتئاب.

وجد الباحثون من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة أن 60٪ من المرضى استجابوا للعلاج ، و 40٪ استوفوا معايير التعافي من اكتئابهم بعد جلسة واحدة.

هناك العديد من النظريات التي قد تساعد في استخدام الحرارة، وتجد إحداها أن الاكتئاب قد ارتبط مؤخرًا بمستويات عالية من الالتهاب العام في الجسم، لذا فإن النظرية تقول إن الحرارة قد تزيد من مستويات المركبات المضادة للالتهابات.

نظرية أخرى هي أن الإحساس بتسخين الجسم قد يريح المرضى ، مما يجعلهم أقل عرضة للأفكار السلبية.

