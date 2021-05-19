رسميًا.. استقالة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك

تقدمت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك باستقالة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقدمت اللجنة استقالتها إلى وزير الرياضة لرفع الحرج على أن يقوم الأخير بتشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

ويعلن وزير الرياضة عن تشكيل اللجنة الجديدة للزمالك خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

وعلم صدى البلد أن الدكتور أشرف صبحى التقى الاسماء المرشحة للتواجد فى اللجنة الجديدة للزمالك والتى سيترأسها المحاسب حسين لبيب نجم كرة اليد السابق بالزمالك ومدير بطولة العالم الأخيرة لليد بمصر وتضم فى عضويتها الدكتور حسين السمرى عضو المكتب التنفيذى الحالى والمستشار سامى صبحى أمين الصندوق الحالى وعمرو أدهم رجل الأعمال وحسام المندوه نجل المندوه الحسينى أمين الصندوق السابق للزمالك وهانى بيرزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وحسين السيد نجم حراسة المرمى السابق وربما يتواجد هانى شكرى رجل الأعمال وخبير الدعاية والإعلان .

ومن المنتظر وفقا للسيناريو المخطط له أن يتم عقد مؤتمر صحفى لتقديم الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك الحالية برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز ونائبه المستشار هشام إبراهيم لقبولها المهمة فى توقيت صعب وتحملها المسئولية بتكليف من الدولة وقيادة سفينة الزمالك لبر الأمان منذ نوفمبر الماضى .

وتأمل اللجنة الجديدة تأجيل انتخابات الأندية لمدة عام لصعوبة انعقاد الجمعيات العمومية فى ظل جائحة كورونا حتى تستطيع تقديم رؤيتها للنهوض بالنادى .

وعلم صدى البلد أن وزير الشباب والرياضة يواجه إشكالية قانونية فى الوقت الحالى لعدم معرفة موعد انعقاد الانتخابات الخاصة بالأندية فى ظل جائحة كورونا الأمر الذى أخر الإعلان عن هوية اللجنة الجديدة للزمالك والتى ستعين وفقا للائحة الزمالك المعتمدة فى 2017