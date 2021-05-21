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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ارتفاع إصابات كورونا

لقاح كورونا غير متوفر لـ السيدات الحوامل .. طبيب بـ قصر العيني يوضح

صدى البلد

قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بقصر العيني، إن لقاح كورونا هو خط الدفاع الأول مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


أضاف خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة الصحة و الجمال، تقديم الإعلامية مى حسن، أن الجميع مطالب بالتسجيل بـ وزارة الصحة للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاح يعطى بالمجان للجميع وبدون أى رسوم.


وأشار إلى أنه يطالب الجميع بالإسراع فى الحصول على اللقاح، وكشف أن السيدات الحوامل حتى هذه اللحظة لم يصدر أى قرار من أى منظمة بحثية طبية بشأن حصولها على اللقاح.


وتابع : "الأطفال و السيدات الحوامل لا يحصلون على اللقاح، ولكن هناك تجارب وأبحاثا تتم فى هذا الشأن وفى حالة صدور أى قرار بالموافقة سيكون هناك قرار فى الحالة من وزارة الصحة المصرية".


ولفت إلى أنه يطالب السيدات بتأجيل الحمل فى هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الحمل يتسبب فى نقص المناعة، وتكون المرأة عرضة للإصابة.  

لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة الصحة

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