اندلاع حريق فى 4 أحواش بقرية الدهسة بقنا

شهدت قرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط بـ قنا، اندلاع النيران في 4 أحواش، دون أن تسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، باندلاع حريق فى ٤ أحواش، نتج عنها خسائر و تلفيات مادية، ولم تسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.