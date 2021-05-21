تسريبات تكشف مفاجآت جديدة فى قدرات هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE الرائد فى مؤتمرها القادم فى شهر أغسطس، مع عدد من المفاجآت،حيث سيتم إطلاقه مع هاتفى Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 القابلين للطى.
بحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy S21 FE والذى يعتبر أرخص هاتف رائد من سامسونج فى 2021 رقم هاتف يحمل رمز SM-G990 بعد أن تم تسريب بياناته على وكالة Geekbench ، والتى أكدت أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 888 SoC أحدث معالج لهواتف أندرويد الرائدة بدلا من معالج Snapdragon 870 .
وإلى جانب معالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم سيأتى هاتف Galaxy S21 FE بذاكرة عشوائية بسعة كبيرة 6 جيجا بايت رام ، وذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.x .
وسيمتاز هاتف Galaxy S21 FE، بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Infinity-O وجودة Full HD +، ، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزفي الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل، وسيتوفر بخمسة ألوان هى الرمادي / والفضي ، والأخضر ، والوردي ، والبنفسجي ، والأبيض.
وسيحتوي هاتف Galaxy S21 FE على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15واط.