وزير التعليم لـ "صدى البلد": إعلان تفاصيل خطة تطعيم المعلمين بلقاح كورونا خلال يومين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت منذ أمس الخميس التنسيق مع مسئولي وزارة الصحة والسكان، لوضع تفاصيل خطة تطعيم المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة 2021 وامتحانات الدبلومات الفنية 2021 بـ لقاح كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: سنعلن التفاصيل النهائية الخاصة بـ موعد بدء تطعيم المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية خلال يوم أو اثنين على الأكثر.

ونفى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، الخبر المتداول على لسانه والذي يزعم إنه تم تحديد موعد تطعيم المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة وإنه تقرر بدء التطعيم خلال أيام.

وقال مجاهد لـ صدى البلد : أنه لم يتم حتى الان تحديد موعد محدد لبدء تطعيم المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة 2021 وامتحانات الدبلومات الفنية 2021 بلقاح كورونا ، فقرار تطعيم المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، صدر فقط يوم الاربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء وبالتالي لم يمر الوقت الكافي لتنسيق الموعد النهائي مع وزارة الصحة .

وكانت قد عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الاربعاء الماضي آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الاسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية.



ونوهت وزيرة الصحة إلى استراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء اللقاح، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين، مشيرة فى هذا الصدد إلى ما يتم توفيره من اللقاحات لمختلف العاملين فى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، هذا إلى جانب التعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم جميع نزلاء السجون، مضيفة أنه سيتم البدء فى تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وذلك فى إطار التوسع فى الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 قريبا في بيان رسمي سيتم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك، والحساب الرسمي الوحيد للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على فيس بوك وموقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر إعلانه ستبدأ 4 يوليو 2021.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن عملية وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 تتم داخل وزارة التربية والتعليم بحرص شديد ومراعاة تامة لمصلحة الطلاب الدارسين بشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

و أوضح المصدر أنه سيتم عرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 على اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء لمناقشته واستطلاع الآراء بشأنه قبل اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم