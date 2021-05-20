بدون درجات.. وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: أسئلة امتحانات مايو من منهج مارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لـ طلاب الثانوية العامة من الأحد القادم، ستكون عبارة عن عينة من الاسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة 2021 حتى نهاية شهر مارس .

وقال وزير التربية والتعليم ، في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، أنه بالنسبة لباقي المنهج الدراسي المقرر فسيتم طرح اسئلة استرشادية له اثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر عقدها خلال شهر يونيو 2021 .

وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 بشأن عدد الوحدات التى ستأتي فى امتحانات مايو التجريبية المقرر انطلاقها الأحد القادم.

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي، على هذه الاستفسارات المثارة على جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب، حيث قال وزير التربية والتعليم : هذا امتحان تجريبي بلا درجات.

وأضاف وزير التربية والتعليم : الهدف من امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 ، هو التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس هدف هذا الامتحان الحصول على درجات.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لقد أبلغت الوزارة المديريات بأن الاسئلة الموضوعة من قبل مركز الامتحانات تغطي حتى آخر منهج مارس ، لان المواد تختلف في تعريف الوحدة الأولى والثانية وإن كانت هذه نقطة ثانوية في امتحان مثل هذا .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات مايو التجريبية هي تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الأول ، مع تجربة بعض طرق التصحيح البديلة (في بعض المدارس) ، كما انها للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للاسئلة بدون قلق على درجات.

يستعد طلاب الثانوية العامة 2021، لخوض امتحانات مايو التجريبية التي من المقرر أن تنطلق رسميا يوم الأحد القادم في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبية المقرر عقدها في مايو

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبية المقرر عقدها في مايو، فيما يلي :

الاحد 23 مايو 2021

اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا

الثلاثاء 25 مايو 2021

التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا

علم النفس والأحياء والرياضيات البحتة : من 11 لـ 11:30

الخميس 27 مايو 2021

الجغرافيا والكيمياء من 10 لـ 10:30 صباحا

الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية : من 11 لـ 11:30 صباحا.

الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والاعادة والتقسيم، ليس عليهم حضور امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد أيام، لتكون بمثابة بروفة امتحانات الثانوية العامة الثانية.

وأوضحت، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم، ملزمين فقط بحضور الامتحان التجريبي المقرر عقده في يونيو القادم.