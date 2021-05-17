قبل انطلاقها الأحد ..

تستعد مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، لعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة خلال ايام 23 و 25 و 27 مايو 2021 ، وفي هذا الإطار ، أصدرت مديريات التربية والتعليم عددا من التنبيهات بشأن هذه الامتحانات.

جدول امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة

تتمثل تفاصيل جدول امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 ، فيما يلي :

الاحد 23 مايو 2021

اللغة العربية : من 10 : 11 صباحا

اللغة الانجليزية : من 11:30 لـ 12 ظهرا

اللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهرا

الثلاثاء 25 مايو 2021

التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا

علم النفس والأحياء والرياضيات البحتة : من 11 لـ 11:30

الخميس 27 مايو 2021

الجغرافيا والكيمياء من 10 لـ 10:30 صباحا

الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية : من 11 لـ 11:30 صباحا.

الطلاب المستهدفون في امتحانات مايو الالكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والاعادة والتقسيم، ليس عليهم حضور امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد أيام، لتكون بمثابة بروفة امتحانات الثانوية العامة الثانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم، ملزمين فقط بحضور الامتحان التجريبي المقرر عقده في يونيو القادم.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة ، تستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء ، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.

تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات مايو التجريبية

وفي هذا الإطار .. طالبت المديريات التعليمية ، الادارات التعليمية والمدارس ، بالتنبيه على جميع الطلاب بضرورة شحن اجهزة التابلت بالكهرباء بشكل كامل مع سرعة حل المشاكل التقنية بها من خلال مركز الصيانة الخاص بشركة سامسونج استعدادا لاداء امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة .

كما تم التأكيد على ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بضرورة تفعيل وشحن شريحة البيانات الخاصة بهم بالرصيد الكافي والتنبيه على جميع الطلاب بسرعة التسجيل على برنامج التنويهات الخاص بوزارة التربية والتعليم والمثبت بكل اجهزة التابلت الخاصة بهم.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم غلق التابلت وتوصيله بالانترنت والتأكد من تحديثه و وجود كافة التطبيقات المطلوبة عليه .

وشددت المديريات التعليمية على سرعة الابلاغ عن جميع الاعطال الفنية بالمنظومة في وقت حدوثها من خلال ارقام الدعم الفني المسلّمة للمدارس مع أخذ “تكت” بالإبلاغ موضح فيها رقم وتاريخ الإبلاغ واسم متلقي البلاغ.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ستكون بلا درجات، ستعقد للطلاب الذين يمتلكون أجهزة تابلت، مشيرا إلى أن هذه الامتحانات سيكون بها ثلث عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرسمية .

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الهدف من امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة، اختبار تعامل الطلاب مع أسئلة الامتحان، والتأكد من جودة الشبكات، وجودة إرسال البيانات والاطمئنان على السوفت وير.