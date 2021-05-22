وزيرة الصحة : طعمنا أكثر من 2 مليون شخص بلقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا 2 حتي الآن 2 مليون من إجمالي 4 ملايين سجلوا علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الوزارة تتوسع في توزيع أكبر كمية من اللقاح للمواطنين في المجتمع، مردفة: "بدأنا بتطعيم دور المسنين والبنوك وكل مرضى الفشل الكلوي والسجون".

ونوهت إلي أنه تم إعطاء اللقاح لأكثر من 95% من العاملين بقطاع السياحة، خاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدة أنهما من أكثر المقاصد السياحية العالمية الآمنة تمامًا من فيروس كورونا.

وأردفت زايد: "أرسلنا خطة الوزارة للمساعدات الطبية، لرئيس الوزراء، وقمنا بكل شيء قبل العيد، والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف كانت متواجدة من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت وزيرة الصحة إلي أنه في حالة اتخذت القيادة السياسية قرارًا في أي وقت بتقديم المساعدات الطبية لأي دولة، فالوزارة ستكون جاهزة بشكل فوري لتقديم هذه المساعدات على وجه السرعة.