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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته كميات من المواد المخدرة في مدينة نصر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كميات من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه، في مدينة نصر.

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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وأمرت جهات التحقيق، بإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي؛ لفحصها، وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ألقت القبض على شخص أثناء تواجده داخل شقة، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة نصر.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، حال تواجده بالشقة سكنه، وبحوزته كمية من كل من (مخدر البانجو– مخدر الآيس– مخدر البودر– أقراص مخدرة– مبلغ مالي– هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بـ حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق؛ فأصدرت قرارها المتقدم.

حبس الطب الشرعى البودر القبض على شخص المواد المخدرة مصلحة الطب الشرعي المعمل الكيميائي

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