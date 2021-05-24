عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذرى الإفراط في تناول تلك الأطعمة يعرضك لمشاكل صحية خطيرة

صدى البلد

على الرغم من الفائدة الصحية لبعض الأطعمة، إلا أن الإفراط فى تناول البعض منها قد يسبب العديد من الآثار الجانبية المزعجة إليك أبرز تلك الأطعمه وما يمكن أن تسببه لك من أعراض مزعجة

 

1. البروكلي يمكن أن يهيج الأمعاء.
 


يحتوي كوب من البروكلي النيء على 31 سعرة حرارية و 6 جرامات من الكربوهيدرات و 0.3 جرام من الدهون. إنه غني بالألياف والبروتين وفيتامين ج والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. ومع ذلك ، فقد وجدت الدراسات أن تناول الكثير من البروكلي يمكن أن يسبب تهيج الأمعاء وغازات البطن كما أن  الإفراط في تناول البروكلي  له آثار سلبية على الأشخاص الذين يتناولون أدوية القلب والأدوية المسيلة للدم بسبب محتواه العالي من فيتامين ك.

مرض النقرس.. أطعمه تناوليها وأخرى توقفى عن تناولها

2. سمك السلمون 


يعتبر السلمون من الأطعمة  مصدرًا جيدًا للبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لتقليل الالتهاب.  في حين أن سمك السلمون هو الخيار الأفضل للعديد من الأشخاص المهتمين بالصحة ، إلا أن الاستهلاك المفرط لأوميغا 3 يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عدد الصفائح الدموية في الدم وجدت الدراسات أن تناول الكثير من الأسماك ، بما في ذلك السلمون ، يمكن أن يزيد من مستويات الزئبق في الدم.

 

3. القرفة يمكن أن تسمم الجسم.
 

على الرغم من كل فوائدها الصحية الإفراط  فى تناول القرفة يمكن أن يكون سامًا بسبب احتوائه على الكومارين. يعتبر الكومارين خطيرًا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد ويمكن أن يتسبب في تلف الكبد مع الإفراط في تناوله.

القرنبيط أبرزها.. أطعمه تحافظ على صحة الكلى تعرفى عليها


4. يمكن أن يسبب الأفوكادو تراكم الدهون.


 الأفواكادو من الأطعمه الصحية لكن الإفراط في تناول الأفوكادو يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الالتهاب والانتفاخ واضطراب المعدة.بسبب الدهنية خصائص والأفوكادو ليست فقط بالمغذيات الكثيفة، ولكن لديهم عدد السعرات الحرارية العالية. مثل أي سعرات حرارية أخرى ، يمكن أن يؤدي الكثير منها إلى زيادة الوزن . إذا كنت تخطط لتضمين الأفوكادو في خطة الوجبة اليومية ، يوصي الخبراء بتناول 50 جرامًا أو حوالي ثلث إلى نصف ثمرة أفوكادو.

الأطعمه الفائدة الصحية لبعض الأطعمه الإفراط فى تناول الافوكادو القرفة

موضوعات متعلقة

فضل قراءة القرآن ليلا .. ثوابها مضاعف في 3 أوقات

فضل قراءة القرآن في رمضان .. 14 مكافأة لمن يتلوه

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترشيحاتنا

الري : مصر قدمت دراسة لإنشاء سد إثيوبي في 2008

القاهرة تسجل 32.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

علمت بميعاد موتها.. عروس مصابة بالسرطان تجهز لزفافها وجنازتها في وقت واحد|صور

موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة بالدوري الممتاز

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

غزة تضررت بنسبة 80%.. السفير الفلسطيني: نحتاج إلى إغاثة عاجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقدر بملايين الجنيهات.. سرقة مسبحة ثمينة ومجوهرات ملكية من داخل قلعة بريطانية|صور

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ