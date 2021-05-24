احذرى الإفراط في تناول تلك الأطعمة يعرضك لمشاكل صحية خطيرة

على الرغم من الفائدة الصحية لبعض الأطعمة، إلا أن الإفراط فى تناول البعض منها قد يسبب العديد من الآثار الجانبية المزعجة إليك أبرز تلك الأطعمه وما يمكن أن تسببه لك من أعراض مزعجة

1. البروكلي يمكن أن يهيج الأمعاء.





يحتوي كوب من البروكلي النيء على 31 سعرة حرارية و 6 جرامات من الكربوهيدرات و 0.3 جرام من الدهون. إنه غني بالألياف والبروتين وفيتامين ج والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. ومع ذلك ، فقد وجدت الدراسات أن تناول الكثير من البروكلي يمكن أن يسبب تهيج الأمعاء وغازات البطن كما أن الإفراط في تناول البروكلي له آثار سلبية على الأشخاص الذين يتناولون أدوية القلب والأدوية المسيلة للدم بسبب محتواه العالي من فيتامين ك.

2. سمك السلمون



يعتبر السلمون من الأطعمة مصدرًا جيدًا للبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لتقليل الالتهاب. في حين أن سمك السلمون هو الخيار الأفضل للعديد من الأشخاص المهتمين بالصحة ، إلا أن الاستهلاك المفرط لأوميغا 3 يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عدد الصفائح الدموية في الدم وجدت الدراسات أن تناول الكثير من الأسماك ، بما في ذلك السلمون ، يمكن أن يزيد من مستويات الزئبق في الدم.

3. القرفة يمكن أن تسمم الجسم.



على الرغم من كل فوائدها الصحية الإفراط فى تناول القرفة يمكن أن يكون سامًا بسبب احتوائه على الكومارين. يعتبر الكومارين خطيرًا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد ويمكن أن يتسبب في تلف الكبد مع الإفراط في تناوله.



4. يمكن أن يسبب الأفوكادو تراكم الدهون.



الأفواكادو من الأطعمه الصحية لكن الإفراط في تناول الأفوكادو يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الالتهاب والانتفاخ واضطراب المعدة.بسبب الدهنية خصائص والأفوكادو ليست فقط بالمغذيات الكثيفة، ولكن لديهم عدد السعرات الحرارية العالية. مثل أي سعرات حرارية أخرى ، يمكن أن يؤدي الكثير منها إلى زيادة الوزن . إذا كنت تخطط لتضمين الأفوكادو في خطة الوجبة اليومية ، يوصي الخبراء بتناول 50 جرامًا أو حوالي ثلث إلى نصف ثمرة أفوكادو.