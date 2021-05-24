أحمد مجاهد يعلن شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن قرار عودة الجماهير للمدرجات لا يخص الجبلاية فقط.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "الحكاية": “بداية من شهر يوليو المقبل سيكون هناك مشروع لدخول الجماهير بأعداد وشروط محددة”.

وواصل: "من ضمنها أن يكون المشجع حاصلًا على لقاح كورونا".

وأردف: "كشف الحاصلين على لقاح كورونا سيكون مسؤولية اتحاد الكرة، بجانب وجود تباعد بين الجماهير، على سبيل المثال إذا أقيمت مباراة في استاد القاهرة، يمكن استضافة 3 آلاف مشجع وتوزيعهم في المدرجات بشكل مناسب".