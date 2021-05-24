بنجامين ميندي لاعب السيتي يدعم القضية الفلسطينية

حرص بنجامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني.



ونشر بنيامين ميندي، عبر استوري حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له وهو يرفع علم فلسطين من داخل الملعب عقب تتويج السيتي بالدوري الانجليزي .



ورفع رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، علم دولته الجزائر، وعلم دولة فلسطين، أثناء مراسم تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي.

والتقطت عدسات المصورين، محرز وهو ملتفًا بعلم الجزائر، وممسكًا بعلم فلسطين ملوحًا به، تعبيرًا عن دعمه للقضية الفلسطينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

واحتفل فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، عقب مباراة إيفرتون، التي انتهت، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من البريميرليج.