مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-5-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 22-5-2021 مباريات عدة، ولعل أبرزها مواجهة الزمالك مع المصري بالدوري الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X مصر المقاصة – 7 مساءً - OnTime Sports
الزمالك X المصري – 9 مساءً - OnTime Sports
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة
المحرق البحريني x مركز بلاطة – 3 عصراً
الكويت الكويتي X شباب الأمعري – 3 عصراً
الفيصلي الأردني X تشرين السوري – 7.05 مساء
الحد البحريني X الوحدة السوري – 7.05 مساء
الأنصار اللبناني X السلط الأردني – 7.05 مساء