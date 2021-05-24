مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-5-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 22-5-2021 مباريات عدة، ولعل أبرزها مواجهة الزمالك مع المصري بالدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X مصر المقاصة – 7 مساءً - OnTime Sports

الزمالك X المصري – 9 مساءً - OnTime Sports



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

المحرق البحريني x مركز بلاطة – 3 عصراً

الكويت الكويتي X شباب الأمعري – 3 عصراً

الفيصلي الأردني X تشرين السوري – 7.05 مساء

الحد البحريني X الوحدة السوري – 7.05 مساء

الأنصار اللبناني X السلط الأردني – 7.05 مساء

