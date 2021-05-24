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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وحشتني أوي| إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها الراحل بـ رسالة مؤثرة

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة  لها برفقة والدها الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت إيمى طلعت زكريا، على الصورة قائلة: لا عز كعز الأب ولا دلال بعد دلاله،وحشتنى يا بابا اوى.

وتوفي الفنان طلعت زكريا بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها العديد من الأدوار التي أثرت الحياة الفنية، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.


طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، للمخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.

إطلالات إيمي طلعت زكريا صور ايمي طلعت زكريا الراحل طلعت زكريا

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