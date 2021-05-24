سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم 24-5-2021

ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 24 مايو 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .



سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك نحو (قطر الوطنى، عودة، HSBC) 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف العربى الدولى 4.25جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



تقدم بنوك مصر بلوم وعودة وقطر الوطنى والمصرف الدولي و المصري الخليجي، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.25 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .