سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم 24-5-2021
ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 24 مايو 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك نحو (قطر الوطنى، عودة، HSBC) 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف العربى الدولى 4.25جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع .
و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.
تقدم بنوك مصر بلوم وعودة وقطر الوطنى والمصرف الدولي و المصري الخليجي، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.25 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .