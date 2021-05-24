عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم 24-5-2021

الدرهم - الاماراتى
الدرهم - الاماراتى

ننشر أسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 24 مايو 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين  فى بنوك نحو (قطر الوطنى، عودة، HSBC) 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف العربى الدولى 4.25جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك كريدى اجريكول عند 4.20جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.28جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين  فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

تقدم بنوك مصر بلوم وعودة وقطر الوطنى والمصرف الدولي و المصري الخليجي، أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.25 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

الدرهم الاماراتى الجنيه المصري جنيه اليوم بنك

موضوعات متعلقة

توقعات بـ ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021

ترشيحاتنا

توفيا بنفس المرض.. سمير غانم يحكي عن شقيقه في حوار سابق|فيديو

تاج الدين: صناعة اللقاحات فى مصر منظومة قومية ساهمت بها كل أركان الدولة

رئيس الوزراء الفلسطيني : مصر شريكة في إعادة إعمار غزة

بالسوشي والورد.. ابن نادية العراقية يزورها بعد أسبوع من وفاتها

الجيش الأمريكي: مستعدون لأي تطورات مع إيران ونعمل على تعزيز دفاعات السعودية

أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

قرار جديد من مجلس الدولة بخصوص أسلحة الشركات

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدى البلد يكشف تطورات حالة صالح جمعة بعد نقله إلى المستشفى

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

بداية من الأسبوع القادم.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ