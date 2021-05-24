عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهجرة تستعرض تجارب أبناء المصريين بالخارج عن مبادرة اتكلم عربي

الهجرة تطلق تطبيق
الهجرة تطلق تطبيق اتكلم عربي

عرضت وزارة الهجرة فيلما تسجيليا عن مبادرة اتكلم عربي، وذلك خلال مؤتمر إطلاق تطبيق اتكلم عربي المنعقد حاليا بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

لقاءات مع أطفال المصريين بالخارج

وشمل الفيلم لقاءات مع الأطفال المصريين بالخارج وما يمكن تعليمه للأطفال من كلمات باللغة  العربية كإحدى مبادرات وزار الهجرة التي أطلقتها ضمن مبادرة اتكلم عربي. 

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق "اتكلم عربي" منذ قليل تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري".

برلمانية: تطبيق اتكلم عربي فرصة لتعلم الأجيال الناشئة اللغة العربية

وزيرة الهجرة تشارك في ندوة مجمع اللغة العربية حول مبادرة "اتكلم عربي"

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وسبق أن صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بأن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة، موضحة أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

الهجرة اتكلم عربي مبادرة اتكلم عربي الاطفال المصريين بالخارج نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

موضوعات متعلقة

رسميا.. "الهجرة" تطلق تطبيق "اتكلم عربي" لأبناء المصريين بالخارج

قبل إطلاقه بساعات.. ماذا يقدم تطبيق اتكلم عربي لأبناء المصريين في الخارج

ترشيحاتنا

"خارجية التنسيقية" ترصد إجراءات مصر لوقف العدوان على غزة

ما حكم فك السحر؟ أمين الفتوى يجيب

بعد منعها من دخول المبنى.. رئيسة وزراء ساموا تؤدي اليمين الدستورية بحديقة البرلمان

روسيا توجه تحذيرًا لـ تركيا بسبب جزيرة القرم.. ما الذي حدث ؟

اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ نهائي السوبر المصري.. تعرف عليه

بالتعاون مع"الزراعة".. "تنمية المشروعات": بروتوكول لدعم وإقراض الأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء عن زيادة الأسعار : قلتلكم عليها قبل كده

شجع الأهلي .. ننشر الفئات الجماهيرية المسموح لها بحضور نهائى السوبر الإفريقي

عقوبات أمريكية على مسئولين في إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

نقل صالح جمعة إلى المستشفى

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

قطع مياه الشرب عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أبرز 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 50 ألف جنيه

هتلر كان محقًا.. التحقيق مع مراسلة بي بي سي بشأن تغريدات معادية لإسرائيل

احذروا.. شاهد مقاطع TikTok تجني على طفل ابتلع 5 كرات مغناطيسية.. صور

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ