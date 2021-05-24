الهجرة تستعرض تجارب أبناء المصريين بالخارج عن مبادرة اتكلم عربي

عرضت وزارة الهجرة فيلما تسجيليا عن مبادرة اتكلم عربي، وذلك خلال مؤتمر إطلاق تطبيق اتكلم عربي المنعقد حاليا بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

لقاءات مع أطفال المصريين بالخارج

وشمل الفيلم لقاءات مع الأطفال المصريين بالخارج وما يمكن تعليمه للأطفال من كلمات باللغة العربية كإحدى مبادرات وزار الهجرة التي أطلقتها ضمن مبادرة اتكلم عربي.

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق "اتكلم عربي" منذ قليل تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري".

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وسبق أن صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بأن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة، موضحة أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.