البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 10760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2170 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13177 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة.