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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في حوار حصري

خاص| المطرب الدومنيكي نفاسيس يكشف سر ارتدائه "شورت وشبشب" في حفل زفافه

المطرب الدومنيكي
المطرب الدومنيكي "نفاسيس"

سادت حالة من الدهشة بين رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد ظهور مطرب دومنيكي وهو يعقد قرانه بشكل غير مألوف، وارتدى في الحفل تيشرت وشورت قصير وشبشب، وبدا عبوس الوجه وكأنه مجبر على الزواج.


وفي محاولة لإشباع فضول القارئ أجر موقع "صدى البلد" حوارا حصريا مع المطرب الدومنيكي "نفاسيس"، كشف من خلاله سبب ظهوره بملابس مثيرة للجدل وملامح حزينة كما وصفه البعض … 

 ما قصة حفل زفافك؟

أنا وحبيبتي نعيش سعداء للغاية من أكثر من عامين، كأصدقاء ثم قررنا اتخاذ الخطوة للزواج، وقبل الزواج حلمت أنني سأتزوج وأنا مرتدي ملابس بيضاء داخل كنيسة،  لذا أردت أن أتزوج مرتديا ملابسي العادية التي تتمثل في قميص أبيض، وسراول قصير وشيبشب، وبصراحة  لم أعتقد أبدًا أنا وزوجتي بأننا سنشتهر بهذا الشكل الكبير عبر السوشيال ميديا، ونتلقى كثيرا من الانتقادات.


ولماذا لم ترتد بدلة في حفل زفافك؟
لأنه كان يومًا مميزًا جدًا لكلينا، وكان علينا أن نشعر بالراحة..  وبالنسبة لي "لا يوجد شيء مريح أكثر من شبشب، وبنطال قصير وقميص أبيض".


وما هو رد فعلك بعد تبادل صور زفافك؟
تلقيت العديد من الانتقادات والتخمينات والافتراضات السخيفة من الناس الذين يعرفون فقط كيف يحكمون من خلال المظهر؛ لأنه في هذه الأوقات بالنسبة لمعظم الناس، المظهر هو الشيء الوحيد المهم.


ولماذا ظهرت حزينًا جدًا في يوم زفافك؟
كنت متوترًا جدًا، ولدي صدمة شديدة من العواطف التي شعرت بها في هذه اللحظة المهمة.


هل تستمع إلى الأغاني المصرية؟
أنا لا أستمع إلى الموسيقى المصرية لكنني على استعداد للتعاون مع فناني مصر.

فضول كبير لدى كثيرين في مصر للتعرف عليك.. فهل يمكن أن تقدم لهم نفسك؟

أنا أحمل جنسية دومينيكية ومغني راب وملحن ومنظم حفالات، وأثبت موهبتي ولدي العديد من الأغاني الفردية الشهيرة  أبرازها “LENTO” (PA UP PA DOWN LENTO" التي لاقت نجاحا عالميا، وتم اختيارها  لتأديتها مع الفنانة العالمية جينيفر لوبيز بالتعاون مع J BALVIN   SUPER BOWL. ، "AS SHAKIRA" ، ENGORILAO "" UP AND DOWN IT FT ، "،" CRAZY BUT MILLIONAIRE FT BAD BUNNY ، التي نالت إعجاب  الملياردير الإيطالي جيانلوكا فاتشي، أما اغنية TRA TRA فلاقت إعجاب جميع المشاهير في دول العالم.

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