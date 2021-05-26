تسريبات تكشف مفاجآت جديدة في هواتف Google Pixel 6 من جوجل

كشفت تسريبات جديدة، عددا من المفاجآت، حول هواتف Google Pixel 6 من شركة جوجل الأمريكية حيث ستحصل على بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث ستكون هي المرة الأولى التي تطلق فيها جوجل هاتف بهذا القدر.



وبحسب موقع GSMArena فإن المفاجأة الثانية، هي أن هواتف Google Pixel 6 ستحصل على معالج خاص من تصنيعها حيث ستسير على خطى الشركات التي تقوم بتصنيع معالجات أجهزتها بنفسها.



وستأتي هواتف Google Pixel 6 بتصميم فى الشاشة والجسم مختلفة عن هواتف Pixel 5 التي لم تأتِ بتصميم مميز، بالإضافة إلى كاميرات محسنة مع تحديثات مستمرة للكاميرا لإضافة عدد من مميزات التصوير، وإضافة مستشعرات للتكبير لالتقاط صور بجودة ودقة أفضل.



وسيكون هاتف Pixel 6 Pro من جوجل بشاشة منحنية بقياس 6.67 بوصة مع كاميرا خلفية ثلاثية أيضا، تضم إحداهما عدسة تليفوتوجرافية، ووفقا للتسريبات سيأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بجودة FullHD + مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.



وستقدم هواتف Google Pixel 6 من جوجل كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر عريض، بالإضافة إلى مستشعر ثالث بعدسة تليفوتوجرافية مع ميزة التقريب البصري 3x.

وستعمل هواتف Google Pixel 6 بمعالج من نوع Whitechapel من تصنيع جوجل المصممة بالتعاون مع شركة سامسونج في عملية 5 نانومتر، إلى مستوى أداء معالج Snapdragon 870 من شركة كوالكوم.