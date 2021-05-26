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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الإفريقي.. نهضة بركان المغربي: نحترم الأهلي ولا نسير خلف التكهنات

نهضة بركان
نهضة بركان

قال كتابي حسين، المتحدث باسم نادي نهضة بركان المغربي، إن فريقه يحترم الأهلي وتاريخه، مشيرا إلى أن كرة القدم لا تعترف بالتكهنات.

وأوضح متحدث نهضة بركان، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا يجب القول إن هناك فريقا كبيرا وآخر صغير، نهضة بركان كبير في عيون المغاربة، هناك 90 دقيقة تحسم اللقب".

وأضاف، "كل الأندية حول العالم تمر بفترة انخفاض في المستوى، لكن نهضة بركان يظهر في المباريات الكبيرة، نحن أبطال الكونفيدرالية، ونطمح للفوز بالسوبر الإفريقي، ولا يجب الربط بين مستوى الفريق بالدوري المغربي والسوبر".

وأكمل حديثه: "كأس السوبر الإفريقي لها حسابات مختلفة، ومن يستغل التفاصيل الصغيرة؛ سيحسم اللقب، نحن ندافع عن اسم فريقنا بشراسة، ونحترم المنافس؛ لأن هذه هي الروح الرياضية".

واستطرد: "بدر بانون لعب لصفوف نهضة بركان يوما ما، وهو موهبة رائعة، واستفاد من نهضة بركان، ثم انتقل للرجاء، وبعد ذلك الأهلي".

وواصل: "كرة القدم لا تعترف بما يقال "الفوز على الورق"، هناك 90 دقيقة في الملعب، نتمنى أن ننتصر على الأهلي، وهذا حق مشروع لنا، مثلما هو حق مشروع للأهلي، وسنبارك للفائز في النهاية".

وأشار إلى أننا "نستطيع الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي، نحن نحترمه بكل تأكيد، لكن كرة القدم لا تعترف بـ"كبير وصغير"، تعترف بما يتم تقديمه داخل الملعب، في إسبانيا، فاز أتلتيكو مدريد بالليجا، ولا تعترف بالتكهنات".

واختتم: "نحن نحترم تاريخ الأهلي، لكن كرة القدم لا تعترف بالتكهنات، نحن مستعدون للأهلي، وسنبذل كل الإمكانيات لكي نلعب بشكل جيد ونفوز بالمباراة".

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