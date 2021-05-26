غلق معرض سيارات وإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمرج.. صور

أطلق حي المرج حملة للتصدى للمخالفين في مجالات البناء والأشغالات.

وتم غلق معرض سيارات بشارع فريد الأطرش من ش مدرسة المتفوقين وذلك بناء على شكاوى المواطنين.

كما تم غلق 4 مخازن وورش مدارة بدون ترخيص بشارع مصطفى حافظ وشارع الصحة بمعرفة إدارة المحلات ومسئول الغلق.

وفى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدى للمخالفين تابع رئيس الحى اليوم إزالة تعدى على أرض ملك الإصلاح الزراعى ضمن الموجه 17 لازالة التعديات على الأراضي املاك الدولة والزراعية.

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