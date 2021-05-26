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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق معرض سيارات وإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمرج.. صور

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي املاك الدوله

أطلق حي المرج حملة للتصدى للمخالفين في مجالات البناء والأشغالات.

وتم غلق معرض سيارات بشارع فريد الأطرش من ش مدرسة المتفوقين وذلك بناء على شكاوى المواطنين.

كما تم غلق 4 مخازن وورش مدارة بدون ترخيص بشارع مصطفى حافظ وشارع الصحة بمعرفة إدارة المحلات ومسئول الغلق.

 

محافظ القاهرة لـ صدى البلد:نزيل 30 عقارا يوميا بـ بطن البقرة العشوائية|شاهد

وفى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدى للمخالفين تابع  رئيس الحى اليوم  إزالة تعدى على أرض ملك الإصلاح الزراعى ضمن الموجه 17 لازالة التعديات على الأراضي املاك الدولة والزراعية.

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حي المرج غلق معرض سيارات محافظ القاهرة املاك الدولة

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