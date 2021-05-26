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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز ذبح شاة واحدة في العقيقة للذكر؟ .. أمين الإفتاء يجيب

خروف العقيقة
خروف العقيقة

هل يجوز ذبح شاة واحدة في عقيقة الولد ؟ ..قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن السنة فى العقيقة أن تكون شاتين للذكر وشاة للأنثي.

 

وأوضح « ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز العقيقة للولد شاة واحدة نظرًا لضيق الحال؟»، أنه إذا كانت الظروف المادية للأسرة لا تسمح بذبح شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى فى العقيقة عن الولد وهو ذبح شاة واحدة.

 

واختتم أن الأفضل فى العقيقة عن المولود هو ذبح شاة عن المولود الأنثي وشاتين عن الذكر؛ وإن اضطر لضيق الحال ذبح شاة واحدة عن الولد فلا حرج فى ذلك".

 

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حكم ذبح عجل واحد في العقيقة عن 3 بنات

حكم ذبح عجل عن 3 بنات في العقيقة بدلاً من ثلاثة خراف

 

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز ذبح عجل واحد لعقيقة ثلاث بنات، إذا كان مستوفيا الشروط التي يجب توافرها في الذبيحة.

 

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خراف أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟؟».

 

وأوضحت: «الأفضل في ذلك ما كان أكثر نفعًا وأوفر لحمًا، وإذا كان العجل الواحد قد استوفى شروط الأضحية، وكان أكثر نفعًا ولحمًا فهو أولى من الخراف الثلاثة».

 

ونوهت بأن يجوز أن يذبح الرجل عن الاثنين أو الثلاث في العقيقة عجلًا، شريطة أن يكون قد أتم سنتين، ويجري على العقيقة، وما يجري على الأضحية من الأحكام غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.

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