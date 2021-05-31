محمد كريم في فيلم هوليودي جديد أمام بروس ويليز قريبا

أعلن الفنان محمد كريم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” عن تفاصيل فيلمه الجديد، والذي سيشارك به في هوليوود .

وكتب محمد كريم :" أخيراً دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة .. حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم أكشن كبير".

تابع :" من خلال وقوفي أدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم "بروس ويليز" واللي استمتعت جداً بالشغل معاه ".

أضاف :" سعيد جداً اني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم" .

اختتم :" ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري .. دعواتكم ، شكراً مجله GQ العالمية علي هذا الحوار الرائع ، وإن شاء الله القادم اكبر .

وشارك محمد كريم في أول تجربة هوليودية بطولة الفنان نيكولاس كيدج وهو "A Score to Settle"، والذي يدور حول قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، وهو دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشى الموت.