إقبال كثيف من المواطنين لحجز شقق الأوقاف .. اِعرف الشروط

شهد مقر هيئة الأوقاف في اليوم الأول لفتح باب الحجز للوحدات السكنية ، إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها هيئة الأوقاف مطلع الشهر الماضي بمدينتي العاشر من رمضان والسادات حيث يوجد 900 وحدة بالعاشر و1500 وحدة أخرى في السادات على أن يغلق باب التقديم 30 يونيو الجاري و حددت الهيئة 300 جنيه قيمة سحب كراسة الشروط .

شروط حجز شقق الأوقاف



وأكد المهندس علاء عبد العزيز رئيس الهيئة في تصريح خاص ل " صدى البلد " انه تم طرح هذه الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري وتسهيل في السداد يصل إلى ٢٠ سنة ، بداية من ١ يونيو إلى ٣٠ من نفس الشهر.



وناشدت الهيئة من يرغب فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الاتى:-

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل على 4750 جنيها للمتزوج ولا يزيد على 3500 جنيه للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج

4- اصل ايصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )

5- صورة ايصال جدية الحجز

6- كراسة الشروط

ثانيا:- مد فترة سداد باقى المقدمات للذين تنطبق عليهم الشروط فى وزارة الاسكان والعاملين المتقدمين بقطاع الأوقاف اعتبارا من 1/4/2021 وحتى 30/6/2021م



المُتقدم للحصول على وحدة سكنية شخص طبيعي مصري الجنسية لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا. من محدودي الدخل وألا يزيد صافي دخله السنوي على 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة أي ما يعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، أما الأعزب ألا يزيد صافي الدخل السنوي الخاص به عن 54 ألف جنيه سنويًا أي ما يعادل 4500 جنيه شهريًا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الدولة بمختلف أجهزتها رحلة العمل على المشاريع القومية الكبرى، والتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي وتوفير الشقق السكنية للشباب، وهو ما توضحه الأرقام إذ نجحت الدولة في تقديم الدعم للكثير من المواطنين المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل من خلال طرحها وحدات سكنية مدعومة في العديد من المدن الجديدة، ضمن الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، بهدف تخفيف الضغط على الأماكن المزدحمة بالسكان وما بها من مرافق وبنية تحتية.

تجدد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدها للفئة ذاتها، خاصة مَن لم يحالفهم الحظ بالفوز في المرات السابقة، وذلك بطرح عدد من الوحدات السكنية المدعومة بال المقبلة ضمن إعلان جديد تحت عنوان الإعلان الخامس عشر للإسكان.

وعلى الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الإجتماعي وتحديدًا الإعلان الخامس عشر، الإلمام بالشروط التي تحددها وزارة الإسكان .