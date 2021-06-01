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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية السعودية تنفذ حد الغيلة في سعودي نحر ابنه

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، حد الغيلة الجاني محمد بن عبدالله بن حمد سويدي في إصلاحية سجن جازان بمنطقة جازان. الذي نحر ابنه “ طفل ”، حيث نفذ فيه الحكم صباح اليوم بمنطقة جازان.

وأكدت الداخلية السعودية، على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

كما حذرت الداخلية السعودية في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره  والله الهادي إلى سواء السبيل .

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وروت صحيفة سبق السعودية جرائم قديمة ارتكبها الجاني وذلك نقلا عن محمد سويدي جد الضحية  حيث قال " بدأ الفصل الأول من فصول جرائم الأب القاتل عندما قتل عمه دهساً واعترف لاحقًا بجريمته وخرج بتنازل وأما الفصل الثاني بدأ، عندما أقدم أقدم محمد بن عبدالله بن حمد سويدي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل ابنه عبدالله ـ سعودي الجنسية ـ البالغ من العمر عشر سنوات، وذلك باستدراجه بعد اصطحابه من مدرسته إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته .

 

ونقلت الصحيفة السعودية ايضا عن تصريحات سابقة للناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، المقدم محمد الحربي آنذاك، أنه عند الرابعة من عصر الثلاثاء، الموافق١٤٣٧/ ٥/ ٧هـ، حضر لمركز الضبط الأمني بالدغارير بجازان أحد المواطنين (40 سنة) مبلغاً أنه اصطحب ابنه البالغ من العمر ١٠ سنوات من مدرسته الساعة التاسعة صباحاً، وتوجه به إلى أحد الأحواش قرب الإسكان، ونحره من عنقه بسكين. وقد عُثر على جثة الطفل.

 

وواصل جد الضحة حديثه قائلا : كان الفصل الثالث من جرائم المتهم  قد نشأ عندما كان الجاني سجينًا ويطلق تهديدات لابنته وجدها وطالب جدها آنذاك بحمايتهما من تهديداته .

وتابع : وجاء الفصل الرابع من تفاصيل القضايا بأن أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة جازان، الحكم القضائي بحد الغيلة على المواطن الذي أخرج ابنه من المدرسة ونحره حتى الموت قبل عدة سنوات في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان.

وزارة الداخلية السعودية خادم الحرمين الشريفين حد الغيلة منطقة جازان

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