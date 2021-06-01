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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 مناطق تسجل أعلى معدل لـ إصابات كورونا فى السعودية.. تعرف عليها

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا فى السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 367 إصابة جديدة، من إجمالي 1251 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 349 حالة، والمنطقة الشرقية 148 حالة، و عسير 88 حالة، والمدينة المنورة 87 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

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الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـ 5 فئات فى السعودية.. تعرف عليهم

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السعودية.. إعادة افتتاح 16 مسجدا في 6 مناطق بعد تعقيمها

وأشار تقرير وزارة الصحة السعودية إلى ان جازان سجلت 55 حالة، والقصيم 44 حالة، و نجران 30 حالة، وتبوك 26 حالة، وحائل 22 حالة، والباحة 20 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 4 حالات.

وسعت المملكة العربية السعودية إلى حماية مواطنيها والمقيمين فيها من خلال مجموعة الإجراءات الاحترازية التى تساهم فى دحض كوفيد 19 وتوفير اللقاح لكافة المواطنين.

و أعلنت الصحة السعودية، عن إتاحة الجرعة الثانية من لقاحات فيروس كورونا،  فى إطار استكمال لجهود السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتضمنت الفئات المتاح لها تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات مرضى السرطان و مرضى الغسيل الكلوي،  ومرضى زراعة الأعضاء، وأصحاب السمنة المفرطة، ومن هم فوق الـ 60 عاما.

منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا السعودية نطقة الرياض الإجراءات الاحترازية

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