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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطور جديد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، و اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:70كم/س)وارتفاع الموج (3:45متر) .


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحرالأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 20
الإسكندرية 27 19
وادى النطرون 32 20
طنطا 31 19
شبين الكوم 32 20
دمنهور 30 19
بلطيم 28 21
مطروح 25 18
السلوم 27 19
سيوة 32 19
بورسعيد 28 20
دمياط 27 20
الزقازيق 32 21
المنصورة 31 21
الإسماعيلية 33 19
السويس 33 20
العريش 28 18
رفح 27 17
رأس سدر 34 21
نخل 32 15
نويبع 39 25
طابا 32 22
كاترين 32 15
الطور 36 22
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 36 25
الفيوم 34 22
بنى سويف 34 22
المنيا 35 23
أسيوط 36 24
سوهاج 37 24
قنا 40 26
الأقصر 42 28
أسوان 44 29
إدفو 43 28
أبوسمبل 44 27
الوادي الجديد 41 23
شلاتين 40 26
أبو رماد 38 26
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 27


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 44 31
المدينة 45 33
الرياض 46 30
المنامة 39 33
أبوظبي 41 30
الدوحة 46 32
الكويت 47 33
دمشق 33 13
بيروت 27 24
عمان 31 17
القدس 26 18
غزة 29 20
بغداد 44 25
مسقط 41 35
صنعاء 27 18
الخرطوم 27 19
طرابلس 27 22
تونس 26 19
الجزائر 27 19
الرباط 22 13

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 06
اسطنبول 19 13
إسلام آباد 36 25
نيودلهى 37 27
جاكرتا 32 25
بكين 29 18
كوالالمبور 32 25
طوكيو 24 19
اثينا 25 16
روما 26 12
باريس 27 15
مدريد 26 13
برلين 21 10
لندن 23 13
مونتريال 22 14
موسكو 20 13
نيويورك 21 14
واشنطن 23 13
نواكشوط 27 20
أديس أبابا 28 13

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