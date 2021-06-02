خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

شن الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هجوما عنيفا على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، بسبب تصريحاته حول ضغط مباريات الدورى خاصة للفريق الأبيض وإراحة منافسة الأهلى .

ووجه خالد الغندور رسالة قوية لأحمد مجاهد عبر برنامج زملكاوى الذى يقدمه على شاشة قناة الزمالك الفضائية بسبب حديث مجاهد عن فرجانى ساسى لاعب وسط الأبيض بقوله : إن الزمالك قد يلعب مبارياته الأخيرة فى حال عدم ضغطه بدون فرجانى ساسى فى اشارة لانتهاء عقد اللاعب بنهاية يونيو الجارى .

وقال الغندور لـ أحمد مجاهد : وانت مالك بفرجانى ساسى أو أى لاعب فى الزمالك ، المفروض أن تضع جدول يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفرق وليس منطقيا أن يخوض الزمالك 4 مباريات فى 10 أيام والأهلى لن يلعب أى مباراة خلال 40 يوما بجانب أن الزمالك يتقدم على الأهلى فى عدد المباريات التى خاضها بـ 6 مباريات وضغط المباريات تسبب فى فقدان الزمالك لـ 9 لاعبين مؤثرين بدعوى الإيقاف بقرارات الحكام أو الإصابة نتيجة الإجهاد .

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة محققا الفوز في 16 لقاء والتعادل فى 7 والخسارة فى مباراتين .