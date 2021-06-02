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رئيس التحرير
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مهرجان البحر الأحمر الدولي يستضيف ليالي السينما السعودية .. عروض فنية لأول مرة .. برنامج يضم أفلاما سعودية معاصرة لمجموعة من المواهب الواعدة

صدى البلد

عرض عالمي أول لفيلم ”مدينة الملاهي"

 وليالي السينما السعودية تبدأ بـ”أربعين عاما وليلة“ 

 

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، عن استضافة ليالي السينما السعودية، وهي احتفالية خاصة على مدى يومين في موڤي سينما بمول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو الجاري.

 

ويضم الحدث عروضاً أولى لأفلام روائية طويلة ، إضافة إلى برنامج من أفلام قصيرة معاصرة لمخرجين سعوديين، حيث يقدّم للجمهور العرض العالمي الأول لفيلم ”مدينة الملاهي“ (2021) لوائل أبو منصور، والعرض العربي الأول لفيلم ”أربعون عاماً وليلة“ (2020) لمحمد الهليّل، بحضور مخرجي وطاقم العمل لكل فيلم.

 

وتنطلق ليالي السينما السعودية يوم 16 يونيو بفيلم ”أربعون عاماً وليلة“ الذي يعرض لأول مرة في السعودية بعد افتتاحه في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد. الفيلم هو دراما عائلية مشحونة لعائلة تتعرض لحادث يغيّر حياتها ويكشف أسراراً دفينة. وكان الفيلم قد فاز بدعم صندوق تمهيد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو منحة أُطلقت لمرة واحدة في 2020  لدعم إنتاج فيلمين سعوديين طويلين بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما.

 

ويستضيف الحدث يوم 17 يونيو العرض العالمي الأول لفيلم ”مدينة الملاهي“، ويروي قصة مسعود الذي ينطلق برفقة سلمى في رحلة بلا هدف ولا نهاية. يقودهما الطريق الصحراوي إلى مدينة ملاهي مهجورة، في مغامرة للبحث عن الذات، وعواقب غير متوقعة، تذكّرنا بفيلم ويم وندرز ”باريس، تكساس“ (1984).  

 

يسبق الفيلم عرض برنامج يضم أفلاماً سعودية معاصرة لمجموعة من المواهب الواعدة وهي:

 

… ومتى أنام؟ (2020) لحسام السيد


يعجز آدم عن النوم، يسمع صوت امرأة تناديه، لكنه لا يجد أحداً هناك، ويقدّم الفيلم رؤية قوية، عن صراعات داخلية، تسلب صاحبها القدرة على النوم، ويأخذنا إلى ليلة مليئة بالأحداث، والمشاهد، والأحلام الغريبة!.

 

موّال تاني (2020) لهشام فاضل


مشاهد حميمية من الحياة اليومية لامرأة وحيدة، تلاحقها أفكارها وحواراتها الشخصية. تأخذنا سارة طيبة بأدائها المميز إلى عالم من الخوف والشك والوحدة.

 

من يحرقن الليل (2020) لسارة مسفر


الأختان السعوديتان سلسبيل ووسن في حالة تمرد تقودهما إلى لحظة من التوتر، ثم التقارب. سلسبيل التي لم تتجاوز عامها الثالث عشر، هي مراهقة تحرّكها مشاعر الإحباط وتحارب من أجل شيء من الاستقلال، الفتاتان يؤرّقهما سن التململ وقلة الصبر، وتحاولان اكتشاف أحلامها في عتم ليلة تقضياها معاً. كان الفيلم ضمن مشروع خاص من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لإنتاج خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.

 

ارتداد (2019) لمحمد الحمود


يقوم الزوجان بأول زيارة لبلدة العريس بعد زفافهما، ليكتشفا بأن حياتهما المعاصرة ما هي إلا عالم مختلف تماماً عما ينتظرهما هناك. على آية التي تحاول جاهدة أن يقبلها أهل زوجها القيام بخيار صعب، بينما يواجه زوجها نادر العواقب، مما يضع علاقتهما أمام تحدٍ حقيقي.

 

وتجمع هذه الاحتفالية الخاصة عشاق السينما وصنّاع الأفلام من مخرجين ومواهب من جميع أنحاء المملكة في جدة، موطن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتهدف لعرض إبداعات الجيل الجديد الذي يرسم ملامح المشهد السينمائي السعودي الواعد. تتوفر التذاكر بعدد محدود على شباك التذاكر في موڤي سينما مول العرب.

 

جدول العروض:

16 يونيو في موڤي سينما مول العرب
7 مساءً - أربعون عاماً وليلة
العرض الأول في العالم العربي، يليه جلسة نقاشية مع طاقم الفيلم

17 يونيو في موڤي سينما مول العرب
7 مساءً - برنامج الأفلام القصيرة ويضم ”… ومتى أنام؟“، ”موّال تاني“، ”من يحرقن الليل“، و ”ارتداد“
يليه جلسة نقاشية مع طواقم الأفلام

159 مساءً - مدينة الملاهي
العرض العالمي الأول، يليه جلسه نقاشية مع طاقم الفيلم


أربعون عاماً وليلة (2020)


خمسة أشقاء وأبنائهم يجتمعون في بيت العائلة للاحتفال بعيد الفطر. اجتماع عائلي حميم، سرعان ما يتغير، فتنقلب حياتهم رأساً على عقب، حين يعلمون عبر اتصال هاتفي بأن والدهم تعرض لحادث سيارة، فيهرعون إلى المستشفى. هناك، يجدون والدهم بخير، لكن الحادث يكشف أسراراً خفية، ويحطم روابط الأسرة، ويغيّر حياتهم، وماضيهم، وعلاقتهم ببعضهم إلى الأبد.  تحدٍ حقيقي، يكشف أوجه الهشاشة والقوة والضعف، وليلة واحدة، كفيلة بتغيير الماضي والحاضر، وكشف خفايا مجتمع بأكمله.

إخراج: محمد الهليّل
تأليف: عبد الرحمن خوج
شارك في التأليف: بشاير عبدالعزيز
إنتاج: عبد الرحمن خوج
مدير التصوير: أمين المسعدي
بطولة: جعفر الغريب، سناء بكر يونس، مشعل المطيري، زارا البلوشي، خالد صقر، أسامة صالح، رهف إبراهيم

 

مدينة الملاهي     (2021)


ينطلق مسعود مع سلمى في رحلة بلا هدف، ولا نهاية، ولا عودة. ينقطعان في الصحراء، وينتهي بهما المطاف في مدينة ملاهي مهجورة. هي رحلة لمواجهة النفس، واكتشاف الذات، تتحول الطبيعة فيها إلى طرف في الحوار، وتضيف أبعاداً نفسية واجتماعية كانت مختفية وراء ضجيج المدينة. حصل الفيلم على دعم بيت المونتاج لتمويل عمليات ما بعد الإنتاج من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

إخراج: وائل أبو منصور
إنتاج: سليم حمصي
بطولة: محمد سلامة، ندى المجددي، نايف الظفيري، عبد الإله القرشي، سارة طيبة
 

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