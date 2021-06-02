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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: ملف تورط روسيا في هجمات الفدية ضمن مباحثات بايدن وبوتين

صدى البلد

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته لهما دور في وقف الهجمات الإلكترونية.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش هجمات "الفدية" الإلكترونية خلال القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

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وأضافت بساكي أن بايدن وجّه بإجراء مراجعة استراتيجية سريعة لمعالجة تهديدات الهجمات الإلكترونية.

 

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن سيناقش الهجمات السيبرانية وإيواء المتسللين المسؤولين عن مثل تلك الهجمات إلى جانب أزمة أوكرانيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري.


وكشفت شركة "جي بي إس" الأمريكية المتخصصة في تصنيع اللحوم في العالم عن تعرضها لهجوم إلكتروني.

 

وقالت الشركة إنها كانت هدفًا "لهجوم إلكتروني منظم أثر على بعض الخوادم التي تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أميركا الشمالية وأستراليا"، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

 

وأضافت الشركة أنها "اتخذت إجراءات فوريةـ وعلقت جميع الأنظمة المتأثرة، وأخطرت السلطات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لحل الموقف".

 

وأشار البيان إلى أن خوادم الشركة الاحتياطية "لم تتأثر" وأن الشركة تعمل بنشاط مع "شركة الاستجابة للحوادث لاستعادة أنظمتها في أسرع وقت ممكن".

 

وفي وقت سابق من الشهر، أدى هجوم إلكتروني استهدف خط أنابيب يغذي الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى تعطل نقل الوقود في جنوب وشرق البلاد، في أعقاب العشرات من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت كبرى المؤسسات الحكومية الأمريكية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

البيت الأبيض بايدن بوتين روسيا هجمات الفدية

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