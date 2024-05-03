محمد رشوان : المدرب الياباني لمنتخب الجودو بطل عالم وتاريخه حافل بالإنجازات

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" المذاع على قناة ON، أبطال فريق الجودو.

تحدث محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات باتحاد الجودو، عن اختيار المدرب الياباني لمنتخب مصر في الجودو،: "في البداية قولنا محتاجين مدرب ياباني لأننا شوفنا الولاد كويسين لكننا محتاجين خطوة زيادة وخبرات أعلى".

وأضاف: "المدرب الياباني لمنتخب مصر في الجودو الحالي هو بطل العالم في 2005، وتاريخه حافل بالإنجازات".



وفي ذات السياق، قال المدرب الياباني لمنتخب مصر في الجودو،: "منتخب مصر في لعبة الجودو شاطرين جدا، وفيه تطور وهذا بالنسبة لي بداية"، مضيفا: “أنا جيت لهدف وهو الحصول على الذهب في البطولات، وخريج لاعب يتفهم روح الجودو”.

تأتي مشاركة أبطال الجودو المصري في برنامج "معكم منى الشاذلي" لتسليط الضوء على إنجازاتهم الاستثنائية في بطولة إفريقيا للجودو، والتي تعد إنجازا تاريخيا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

