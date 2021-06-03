بعد نجاحه مع سمية الخشاب.. عمر كمال يطلق مهرجان جديد "قمر التوكتوكاية"

شارك المطرب عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يجمعه بحمو بيكا وعدد من صناع المهرجانات الشعبية.

وأعلن لجمهوره عن موعد طرح مهرجان جديد بعنوان “قمر التوكتوكاية” وكتب: “مهرجان قمر التوكتوكاية الاسبوع الجاى 🔥❤️”.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت تعليقاتهم حول النجاح الكبير الذي حققته اغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب “أوعدك” متمنين له مزيد من النجاح في الأعمال القادمة.

ونشر المطرب عمر كمال برومو أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب “ أوعدك ” عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام ” والتي تصدرت تريند اليوتيوب وحققت نجاح ونالت اعجاب الجماهير.

ومن جانب اخر، قال الفنان عمر كمال ، إنه تعرض للخيانة قبل ذلك عن طريق فتاة أحبها وقامت بكسره على الرغم من تقديمه لها كافة مشاعر الحب والاهتمام وذهبت لرجل آخر لرغبتها فى وضع اجتماعي أفضل.

وأضاف “ كمال “ ، خلال استضافته ببرنامج لحظات جريئة والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس ، أنه جمعته قصة حب لمدة عامين بينه وبين فتاة أحبها للغاية ولم يكن وقتئذ مشهورأ معلقا ” كنت على باب الله ومكنتش اتشهرت لسه” وقام وقتها باكتشاف الخيانة.