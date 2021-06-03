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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ذهبية .. أصالة تتألق بحفل زفاف الأميرة حصة بنت سلمان

صدى البلد

شاركت المطربة أصالة مجموعة صور جديدة لها من حفل زفاف الأميرة حصة بنت الملك سلمان الوحيدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وتألقت بإطلالة ذهبية، حيث ارتدت فستان باللون البيج النيود، ومحدد من الوسط والرقبة بشريط ذهبي لامع، وزودت الطلة بغطاء على رأسها باللون الذهبي أيضاً.


وكتبت: “تشرّفت بحضور فرح أميره بأخلاقها وسموّها وإخلاصها لعائلتها ووطنها .. سموّ الأميره حصّه بنت سلمان حفظها الله .. وقد اهتمّ بظهوري سيّدات أخوات أتشرّف بأنّي أصبحت منّهم وبينهم أخواتي الرّاقيات من عائلة تفخر الدّنيا بها ( الرّحيمي) .. الفكره مستوحاة منّ قطعة حباها الله بجمال عظيم وسحر لايُصدّق .. #العلا مكان في وطن روحي #السعوديه”.

 

وتابعت: “كانت ليلة غير اعتياديّه بسيطة راقيه كلّ مافيها ومن فيها حلو ومُفرح .. عنوان هذه الليله إخلاص وشعور نبيل مُطمئن .. أدعو الله أنّ يُسعد أميرتنا الغاليه وأنّ يكتب لها أيّام حلوة قادمه تتصاعد بالفرح والاستقرار وأنّ يرزقها الله ذريّة صالحه كما هي لأهلها أطال الله بعمرهم ورحم غاليتها وغالية كلّ منّ عرفها والدتها سموّ الأميره سلطانه السديري .. حفظ الله السعوديه شعباً وقيادة وأرض طاهره”.

 

وحضر أيضاً الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ حفل الزفاف، والذي ظهر خلال الصور المتداولة على مواقع للتواصل الاجتماعي.

 

واحتفلت العائلة المالكة بزفاف الأميرة حصة، الابنة الوحيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.


 

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