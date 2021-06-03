كليب ياه عالزمن لـ جورج وسف تقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها

حققت اغنية ياه عالزمن للمطرب جورج وسوف اكثر من 500 الف مشاهدة ،وتصدرت التريند 4 عبر اليوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية .

وطرح المطرب السوري جورج وسوف أغنيته الجديدة ياه عالزمن عبر موقع يوتيوب منذ قليل، والتي يعود بها رسميًا إلى الغناء الاحترافي وسوق الفيديو كليب بعد عدة أشهر من طرح أغنية صاحي الليل.

كليب أغنية ياه عالزمن للفنان جورج وسوف من إخراج فادي حداد، وكتب كلماتها أحمد المالكي، وهو من ألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وظهر الفنان جورج وسوف في فيديو كليب أغنية ياه عالزمن وهو يجلس أمام البيانو ويعزف ويغني على خلفية أحداث تدور حول العشرة بين الأشخاص والعلاقات الاجتماعية والفراق.