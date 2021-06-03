عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وباء كورونا يؤثر بشكل ملحوظ على نظر الأطفال.. وأطباء أمريكيون ينصحون

التعليم عن بعد
التعليم عن بعد

أكد عدد من أطباء العيون الأميركيين، أن وباء كورونا تسبب في تدهور بصر الأطفال بشكل ملحوظ.

وبحسب مانشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  فقد أشار الأطباء إلى أن التعليم عبر الإنترنت، وزيادة الوقت الذي يقضية الأطفال أمام الشاشات مع قلة اللعب بالخارج هو مزيج مثالي لزيادة حالات قصر النظر.

ووجد الفريق أن عدد الأطفال المصابين بقصر النظر بين سن السادسة والثامنة ارتفع إلى ثلاثة أضعاف عام 2020 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وأوضح أطباء العيون أنه كلما أصيب الطفل بهذه الحالة في سن صغيرة، ازدادت مشاكل العين سوءاً في وقت لاحق من الحياة. كما أشاروا إلى أنه عندما ينظر الطفل إلى الشاشة لفترة طويلة من الوقت، فإن عينه سوف تتكيف مع التركيز على الأشياء الأقرب بدلاً من تلك البعيدة، الأمر الذي يؤدي إلى قصر النظر.

وعلى النقيض، فإن ضوء النهار الطبيعي والنشاط البدني الذي يقوم به الأطفال خارج المنزل يمكن أن يساعد في نمو العين ويحافظ على صحتها.
ولمكافحة مشكلات النظر لدى الأطفال، يقترح أطباء العيون أن يقضي الأطفال وقتاً أطول في الهواء الطلق، مع التقليل من عدد الساعات التي يمضونها أمام الشاشات، واستخدام قطرات العين إذا لزم الأمر قبل بدء فصول التعلم عبر الإنترنت.

الأميركيين بصر الأطفال التعليم عبر الإنترنت لوس أنجلوس

موضوعات متعلقة

أمريكا تعرض مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات إرهابي خطير بالقاعدة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رحيل مروان محسن عن الأهلي .. وساسي يكشف موعد الرد على الزمالك.. عودة أبطال أفريقيا للسلة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

بعد أزمة المجال الجوي البيلاروسي.. دول أوروبية تحظر الطيران إلى روسيا ردا على تصرفات مماثلة

استاد القاهرة: مصر قادرة على تنظيم كأس العالم

رحيل مروان محسن عن الأهلي بنهاية الموسم .. تفاصيل

طلبات محددة من الأهلي والزمالك.. إستاد القاهرة يكشف كواليس الاستعدادات لاستقبال المباريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

زوجة أحمد الشيخ تطلب الدعاء لزوجها

رحيل مروان محسن عن الأهلي بنهاية الموسم .. تفاصيل

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ