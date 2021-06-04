سدود وبحيرات.. شمال سيناء تحتضن السيول بخطة متكاملة للاستفادة منها

تنفذ محافظة شمال سيناء، حاليا أجندة تتضمن مشروعات وأعمال صناعية بهدف تنمية الموارد المائية بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء ، وتحقيق الاستفادة من مياه السيول ، وحماية منطقة العريش من أخطارها مستقبلا.

حيث تتضمن الأعمال تطهير مخرات السيول وإزالة المعوقات والاشغالات من مجارى السيول لعدم الإضرار بالمنشآت فى المدن والقرى والتجمعات المحيطة بها ، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ومجالس المدن ومديريتى الزراعة والموارد المائية والري .

وفي هذا الصدد أعد معهد الموارد المائية بشمال سيناء دراسة للاستفادة من مياه السيول وحماية المدن بشمال سيناء، حيث تفقد فريق من معهد بحوث الموارد المائية بالعريش مناطق السيول بوسط سيناء على الطبيعة ، وتم اعداد دراسة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار وتلافى مخاطرها على المنشآت فضلا عن حماية المدن والقرى والتجمعات والطرق وباقي مرافق الخدمات من أية أخطار ، وقد شملت الدراسة ، مقترحات مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء والاجراءات اللازمة لتحقيق الهدف.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن الدراسة تتضمن انشاء بحيرة صناعية وأحواض تهدئة لمياه السيول والأمطار الغزيرة في تجمع أولاد على التابع لقرية المقضبة مركز الحسنة على وادى العريش ، وانشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بالحسنة ( سد الجديرات ) .. الى جانب انشاء سد تحويلى آخر بقرية المشبهة التابعة لقرية الحمة بالحسنة ،انشاء بحيرة صناعية بوادى الأزارق مركز الحسنة .

كما تتضمن الدراسة انشاء 22 هرابة مياه فى التجمعات السكانية المختلفة ، الي جانب انشاء سد أم البارد بمنطقة الطيبة التابع لقرية التمد بنخل بطول 300 مترا ، وعمل ارتفاع مناسب لحجز مياه السيول والاستفادة منها ، والتي تقدر بحوالي 5 ملايين مترا مكعبا من المياه .

هذا الي جانب تنفيذ أعمال تطهير للخزانات الموجودة حاليا ( 15 خزانا سعة 624 مترا مكعبا ) بقرى رأس النقب والكونتلا مركز نخل ، انشاء 20 خزانا بسعة من 500 – 1000 مترا مكعبا للخزان طبقا لطبيعة المكان ، انشاء بحيرة صناعية بمنطقة وادى الجرافى بقرية الكونتلا بنخل ، علاوة علي انشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بنخل ( سد الجديرات ) .