عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سدود وبحيرات.. شمال سيناء تحتضن السيول بخطة متكاملة للاستفادة منها

أحواض صناعية للاستفادة
أحواض صناعية للاستفادة من مياه السيول بسيناء

تنفذ محافظة شمال سيناء،  حاليا أجندة تتضمن مشروعات وأعمال صناعية بهدف تنمية الموارد المائية بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء ،  وتحقيق الاستفادة من مياه السيول ، وحماية منطقة العريش من أخطارها  مستقبلا.

حيث  تتضمن  الأعمال تطهير مخرات السيول وإزالة المعوقات والاشغالات من مجارى السيول لعدم الإضرار بالمنشآت فى المدن والقرى والتجمعات المحيطة بها ، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ومجالس المدن ومديريتى الزراعة والموارد المائية والري .

وفي هذا الصدد أعد معهد الموارد المائية بشمال سيناء دراسة للاستفادة من مياه السيول وحماية المدن بشمال سيناء، حيث تفقد  فريق من معهد بحوث الموارد المائية بالعريش   مناطق السيول بوسط سيناء على الطبيعة ، وتم اعداد دراسة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار وتلافى مخاطرها على المنشآت فضلا عن حماية المدن والقرى والتجمعات والطرق وباقي مرافق الخدمات من أية أخطار ، وقد شملت الدراسة  ، مقترحات مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء والاجراءات اللازمة لتحقيق الهدف.  

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن الدراسة تتضمن  انشاء بحيرة صناعية وأحواض تهدئة لمياه السيول والأمطار الغزيرة في تجمع أولاد على التابع لقرية المقضبة مركز الحسنة  على وادى العريش ، وانشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بالحسنة ( سد الجديرات ) .. الى جانب انشاء سد تحويلى آخر بقرية المشبهة التابعة لقرية الحمة بالحسنة ،انشاء بحيرة صناعية بوادى الأزارق مركز الحسنة .

كما تتضمن الدراسة   انشاء 22  هرابة مياه فى التجمعات السكانية  المختلفة ، الي جانب انشاء سد أم البارد بمنطقة الطيبة التابع لقرية التمد بنخل بطول 300 مترا ، وعمل ارتفاع مناسب لحجز مياه السيول والاستفادة منها ، والتي تقدر بحوالي  5 ملايين مترا مكعبا من المياه .

هذا الي جانب تنفيذ أعمال تطهير للخزانات الموجودة حاليا ( 15 خزانا سعة 624 مترا مكعبا ) بقرى رأس النقب والكونتلا مركز نخل ، انشاء  20 خزانا بسعة من 500 – 1000 مترا مكعبا للخزان طبقا لطبيعة المكان ، انشاء بحيرة صناعية بمنطقة وادى الجرافى بقرية الكونتلا بنخل ، علاوة علي  انشاء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بنخل ( سد الجديرات ) .

txt

انطلاق حملة خاصة للتوعية بمخاطر كورونا وضرورة التطعيم في شمال سيناء

أعمال صناعية الاستفادة السيول سيناء

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة شمال سيناء

ترشيحاتنا

أمريكا وفرنسا تبحثان قمة مجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا

صراع الزمالك وبيراميدز على نجم المحلة

إنجاز عظيم..الفلاحين : تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 90%

خاص.. شوقى غريب يكشف مفاجأة عن إمام عاشور ولاعبي الأهلي

تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير..اليوم

التعليم تبدأ توزيع الكمامات ومستلزمات التعقيم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

أسباب الإصابة بالفطر الأسود .. استشاري تحاليل يوضح

الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

فرصة.. وظائف خالية بمحافظة القاهرة

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ