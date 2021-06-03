الزراعة: موقع مشروع الدلتا الجديدة استراتيجي

قال نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، إن قطاع الزراعة شهد دعما كبيرا وغير مسبوق من الرئيس السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف نعيم مصيلحي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "عندما تعرضت دول العالم لـ جائحة كورونا عانت دول كثيرة من مشاكل في تحقيق الأمن الغذائي، ولكن مصر حققت إنجازات لضمان توفير الأمن الغذائي".

وتابع نعيم مصيلحي: "الدولة اتجهت نحو التوسع الرأسي وانتاج أصناف عالية الإنتاجية والتوسع الأفقي في المساحات الزراعية".

وأشار نعيم مصيلحي إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية عملاقة تقوم على التوسع الأفقي في الزراعة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية شمال سيناء.

وأردف نعيم مصيلحي: "موقع مشروع الدلتا الجديدة الذي يقع على شريان محور الضبعة استراتيجي في مساحة واحدة، وسيتم زراعة مليون فدان في منطقة واحدة.

ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعد تنمية كبرى ويرتبط بـ 5 محافظات، ومناخ هذه المنطقة هو مناخ البحر المتوسط الذي يسمح بزراعة عدد من المحاصيل الحقلية.



