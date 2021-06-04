بمكونين فقط.. تخلصي من قشرة الشعر نهائيا

يعتمد الشعر الصحي على فروة رأس صحية ومغذية في حين أن هذه النظرية قد تبدو واضحة إلى حد ما على الورق ، إلا أن عوامل مثل قشرة الرأس تشكل تهديدًا وشيكًا لأيام الشعر الجيد.

تشير الدراسات إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعاني من قشرة الرأس.

قال راغاف جوبتا ، مؤسس Oateo Oats: "هذا يفسر سبب شعور فروة رأسك بشعور جيد في بعض الأيام ، بينما في أيام أخرى تعاني من بقع عنيدة من قشرة الرأس".

وأضاف أن قشرة الرأس ناتجة عن جفاف الجلد وهو أكثر أعراض التهاب الجلد شيوعا "بالنسبة لمعظم الناس ، فهو يتراوح من تقشر خفيف في فروة الرأس ولكن في الحالات الشديدة ، يمكن أن يسبب احمرارًا شديدًا وتقشر ليس فقط في فروة الرأس ولكن أيضًا في الحاجبين أو الأنف أو الصدر ، مما يجعل التعامل معه مؤلمًا للغاية

هناك الكثير من الحلول التي تعد بالتخلص من هذه المشكلة

ومع ذلك ، قد يكون لديك ما تحتاجه في مطبخك وربما لم تفكر أبدًا في استخدامه على فروة رأسك - الشوفان والحليب

لذا تحقق من كيف يمكن أن يساعد الحليب والشوفان في التخفيف من قشرة الرأس

يمكن أن يعمل كل من الشوفان والحليب كعوامل مضادة للالتهابات مما يقلل من أعراض التهاب الجلد قشرة الرأس على فروة رأس، كما أنها تساعد في ترطيب فروة رأسك ومنع الجفاف.

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك وفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك والبروتين مما يجعله عامل تقشير وترطيب خفيف. يمكن أن يكون الحليب البارد بمثابة تونر ، خاصة للبشرة الجافة ، مما يحمي من ظهور قشرة الرأس.

ترطيب

يحتوي كل من الشوفان والحليب على دهون صحية تمنحهما ملمسًا كريميًا.

تأتي هذه الدهون أو الشفاه على شكل أحماض أوميغا 6 الدهنية في الشوفان والدهون المشبعة وغير المشبعة في الحليب ، وتتغلغل في الشعر وتسمح بالاحتفاظ بالرطوبة.

للإضافة إلى ذلك ، يحتوي الحليب أيضًا على السكريات التي تجعل الشعر ناعمًا وتساعد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية داخل الخيوط بينما تساعدك على تغذية جذورك وفروة رأسك.

تطهير

يعتبر الشوفان أيضًا مصدرًا غنيًا لـ Beta Glucan ، وهي ألياف فريدة من نوعها.

نظرًا لطبيعة الشوفان الليفية ، فإنها تقدم أيضًا مقشرات رائعة ، خاصةً عندما يكون لديك فروة رأس دهنية وترغب في امتصاص الدهون الزائدة (الزيت).

كما أنه يساعد في التخلص من الخلايا الميتة على فروة الرأس مما يجعلها نظيفة.

يمنع قشرة الرأس من العودة

يحتوي الشوفان على مادة كيميائية تسمى الصابونين تزيل بشكل طبيعي القشور غير المرغوب فيها والجلد الميت قشرة الرأس وتساعد على منعها من العودة. أسهل طريقة للاستفادة من مادة الصابونين هي استخدام خليط من دقيق الشوفان والماء وتدليك فروة رأسك بهذا الخليط لبضع دقائق.

تحسين صحة فروة الرأس

يمكن تطبيق اللبن الرائب مباشرة على فروة الرأس لعلاج قشرة الرأس.

يساعد اللبن الرائب ليس فقط على تنعيم البشرة ولكن أيضًا على تقويتها ، وتحسين صحة فروة الرأس بشكل عام.

قناع الشعر بالحليب والشوفان

مكونات:

دقيق الشوفان - 2 ملعقة كبيرة

حليب - 3-4 ملاعق

زيت لوز - 1 ملعقة كبيرة

طريقة:

تُمزج جميع المكونات في وعاء لعمل عجينة سميكة.

مشطي ورطب شعرك.

ضعي الخليط بلطف في جميع أنحاء فروة رأسك واتركي القناع لمدة 25-30 دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.

كرر مرة كل أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.