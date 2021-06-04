العراق.. ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 4 قتلى و20 جريحا.. فيديو

أفادت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الانفجار في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، إلى 24 قتيلا وجريحا.

ونقلت الشبكة عن مصادر طبية قولها إن "التفجير الذي شهدته منطقة الكاظمية، أودى بحياة 4 أشخاص، وأصاب 20 آخرين".

وأضافت المصادر أن "عدد الضحايا مرشح للارتفاع خلال الساعات المقبلة، خاصة مع وجود عدد من المصابين في وضع حرج، بسبب قوة التفجير".

وأظهرت لقطات مصورة بكاميرات المراقبة، اللحظات الأولى للتفجير، حيث شوهد الغاز وهو يتسرب من أحد المطاعم الشعبية، وسط حالة من الهلع في صفوف المواطنين.

وتضاربت الأنباء، في بادئ الأمر، حيال طبيعة التفجير، وفيما إذا كانت هناك عبوة ناسفة، أو أسطوانة غاز، إذ قالت خلية الإعلام الأمني إن التفجير نجم عن "جسم غريب".

ولاحقا أوضحت الخلية أنه من خلال "معطيات الحادث ومراقبة الكاميرات وطبيعة إصابة الجرحى، وتحليل الخبراء المختصين، تبين أن سبب هذا الحادث هو انفجار أنبوبة غاز في إحدى المحلات".