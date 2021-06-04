حبس تاجر مخدرات بمركز ساقلتة بسوهاج

أمر المستشار محمد الغزالى مدير نيابة مركز ساقلتة، حبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الحشيش على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.





وامرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بـ الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.



اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بفيد بقيام عامل بالإتجار فى المواد المخدرة بمركز ساقلتة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد محمد كمال رئيس مباحث مركز ساقلتة، تم ضبط تاجر المخدرات احمد. ت. ا ٣ سنة عامل مقيم العواميه مركز ساقلتة يقوم بالاتجار بالمخدرات وضبط بحوزته ٢١ قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ ٨٥٠ جنيها وسكين ملوث نصلها بمخدر الحشيش وتم التحفظ على المتهم و المضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٨٦ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز ساقلتة.