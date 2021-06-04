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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة مكبرة فى القليوبية .. إزالة 40 حالة تعد على الرى بالخانكة

حملة ازالة
حملة ازالة

نفذت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة حالات تعد على حرم الري في مناطق عرب العليقات وأبو زعبل والمنايل وسرياقوس.

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وشارك في الحملة اللواء شريف إلهامي مساعد مدير أمن القليوبية العميد ياسر حسن مدير شرطة المسطحات، العقيد محمد عبدالسلام مأمور مركز الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المدينة المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وقوات الأمن.


وقامت الحملة بتنفيذ إزالة 40 حالة  تعد بمساحة 4761 مترا على حرم الري لترعة الإسماعيلية على جانبي الطريق السريع والطريق البطيء للوحدات الواقعة على طريق ترعة الإسماعيلية في مناطق عرب العليقات وأبوزعبل والمنايل وسرياقوس، وتنفيذ الحالات تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.


وقال العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، إنه تم التصدي لحالة بناء مخالف بمنطقة النبراوي زمام الوحدة المحلية بأبي زعبل، وتمت الإزالة بمعرفة المواطن على مساحة 135مترا، وتم التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة. 


كما تم رصد حالة مبان لمخزن بصب سمل، تمهيدا لإنشاء المخزن في منطقة حوض حسيب على مساحة 1300 متر تقريبا، التابع لقرية سرياقوس، وإيقاف الأعمال ومصادرة الخلاطة المنفذة للأعمال، والتحفظ عليها في ديوان الوحدة المحلية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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