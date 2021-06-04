بعد طرحة .. برومو مش أنا يتجاوز 700 الف مشاهدة فى 5 ساعات

تمكن برومو فيلم مش انا ، والذى تم طرحة منذ ما يقرب من خمس ساعات فقط من تحقيق ما يزيد عن 700 الف مشاهدة .

حيث حقق البرومو نسبة مشاهدة عالية خلال خمس فقط من طرحة عبر القناه الرسمية للفنان تامر حسنى عبر موقع يوتيوب ، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل .

وكان قد شوق الفنان تامر حسني جمهوره لفيلمه الجديد “ مش انا "، ونشر تامر حسني بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر تامر يرتدي "بيجاما" ويطير ويبدو على ملامح وجهه الدهشة ، لكنه لم يكشف عن موعد طرح الفيلم في السينمات.

يذكر أن انتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.